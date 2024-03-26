منغوليا.. نفوق 6 ملايين رأس ماشية

ارتفع عدد الماشية النافقة في منغوليا بسبب الظروف المناخية الربيعية الشتوية الصعبة التي تعيشها حيوانات المراعي في البلاد إلى حوالي 6 ملايين رأس بحسب بيان اللجنة الحكومية للطوارئ.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي: "حتى تاريخ 20 مارس، نفق 5922957 رأسا من حيوانات المراعي الداجنة في بلادنا بسبب ظروف الشتاء والربيع الصعبة".

إقرأ المزيد

وأشارت اللجنة أن 380 أسرة فقدت قطعان مواشيها بشكل كامل ولفتت إلى أن المعلومات المتوافرة بين يديها تقول إنه حتى نهاية شهر مارس الجاري 50٪ من مساحات أراضي منغوليا ستبقى مغطاة بالثلوج.

وتصل سماكتها (الثلوج) إلى 23-28 سنتيمتر في منطقة غربي إيماك التابعة لمقاطعة أوفس.

وأصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا من العواصف، حيث من المتوقع حدوث عواصف ثلجية وترابية كثيفة مع رياح تتراوح سرعتها من 16 إلى 34 متر في الثانية في معظم أنحاء البلاد يومي 26 و27 مارس.

عن المشكلة

تعتبر منغوليا واحدة من الدول القليلة التي حافظت على الرعي الموسمي (البدوي) فيها منذ العصور القديمة. وهو يعتبر أحد القطاعات الرئيسية لاقتصاد البلاد، إلى جانب استخراج المعادن وتصديرها.

كما يعمل مواطن منغولي من أصل 4 كموظف رسمي في الرعي البدوي، الذي يعتمد بنسبة 95٪ على المراعي الطبيعية والظروف الجوية.

المصدر: تاس