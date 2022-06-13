مصادر دبلوماسية رسمية: المغربي المحكوم بالإعدام في دونباس عضو في البحرية الأوكرانية

أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية نقلا عن مصادر بالسفارة المغربية لدى كييف بأن المرتزق المغربي إبراهيم سعدون المحكومة بالإعدام في دونباس هو "عضو في البحرية الأوكرانية".

وقالت المصادر للصحيفة إنه "تم القبض على سعدون وهو يرتدي زي جيش الدولة الأوكرانية كعضو في وحدة البحرية الأوكرانية".

وأضافت أنه "أكد في تصريحاته أنه تجند بمحض إرادته في الجيش الأوكراني، وأشار إلى أنه يحمل الجنسية الأوكرانية، وهي المعلومة التي أكدها والده".

وتابعت أن سعدون "مسجون حاليا من قبل جهة غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة أو المملكة المغربية".

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وكان سعدون ذكر في حديث لـRT أنه كان يقاتل في الصفوف الأمامية مقابل 1000 دولار تقريبا في الشهر.

ووجه رسالة حث فيها أقرانه الراغبين بالالتحاق في صفوف النازيين الأوكرانيين بعدم القدوم إلى هذا البلد.

وحكمت محكمة دونيتسك بإعدام سعدون إلى جانب اثنين من المرتزقة البريطانيين حيث أدين أيدن أسلين وشون بينر أيضا، بجرم "العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

كما وجهت إليهم تهمة الخضوع للتدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية على أراضي الدولة.

المصدر: "هسبريس" + RT