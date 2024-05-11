هل فشلت طائرة "إف 16" بإسقاطها؟ فيديو يظهر عبور مسيّرة أطلقها "حزب الله" نحو قاعدة إسرائيلية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة عبور طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان نحو قاعدة بيت هلل الإسرائيلية اليوم السبت.

وبين مقطع الفيديو الذي تم توثيقه من على سطح منزل في الجنوب اللبناني، كيف تتحرك الطائرة المسيرة بسرعة نحو هدفها.

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وكان "حزب الله" قد قال في بيانين منفصلين له حول العملية إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "شن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية استهدف قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة، كما تم تعطيل ‌‏بعضها بشكل كامل".‏

- "بعد الهجوم ‏الجوي الذي استهدف منصات القبة الحديدية ‏في قاعدة ‏بيت هلل، عَاود مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏إطلاق مسيرة انقضاضية لِتستهدف مكان تجمع ضباط العدو الإسرائيلي وجنوده المُتوقع عقب ‏الهجوم في وسط القاعدة، ورغم محاولة العدو اعتراضها بالطيران الحربي "إف 16" وفشله بذلك، ‏وصلت المسيرة إلى هدفها وأصابته إصابة دقيقة".‏

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المصدر: RT