هجوم صاروخي من قطاع غزة على عسقلان

دوت صافرات الأنذار في مدينة عسقلان المحاذية لقطاع غزة بعد سقوط صواريخ على المدينة.

وقالت بلدية عسقلان أن صاروخين انطلقا من قطاع غزة وسقط أحدهما على أحد المباني داخل المدينة فيما تمكنت القبة الحديدية من إسقاط الثاني.

وذكرت القناة 14 العبرية في وقت سابق أن الأوضاع تتصاعد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية و"كأننا في اليوم الأول للحرب".

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وبدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على مدن شمال قطاع غزة مساء السبت مستهدفا مناطق جباليا وبيت لاهيا ومدينة غزة والنصيرات وحي الزيتون.

وقال الجيش الإسرائيلي أن حماس عادت إلى شمال قطاع غزة وأنها باتت تسيطر على المناطق هناك.

وتعثرت مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار وانجاز صفقة تبادل أسرى.

وقال عوت الرشق في منشور على تلغرام أن"الحرب التي يخوضها نتنياهو وجيشه عبثية وبلا أهداف، وباتت تدور في حلقة مفرغة.

وأعلنت كتائب القسام السبت في عدد من البيانات عن استهدافها لقوات ومعدات إسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ملحقة خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وكشف الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 620 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.

المصدر: RT