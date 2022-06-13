موسكو تستنكر الصمت الغربي إزاء استهداف كييف مستشفى للولادة في دونيتسك

أعرب دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة عن استيائه من عدم رد فعل وسائل الإعلام الغربية على قصف كييف مستشفى فيشنفسكي للولادة في دونيتسك.

وقال بوليانسكي في تغريدة عبر "تويتر": "أين رد فعل وسائل الإعلام الغربية؟ كل هؤلاء الذين صرخوا على "بي بي سي" و"رويترز" و"فرانس برس" وغيرهم حول الهجوم على مستشفى الولادة في ماريوبول الذي استخدمه النازيون الأوكرانيون موقعا لإطلاق النار؟".

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وأضاف: "أوكرانيا تضرب المدنيين عمدا. فهل نسمع كلمة إدانة؟".

المصدر: "تاس"