نواب ألمان يقترحون مواجهة الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا بأنظمة دفاع "الناتو"

كتبت صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung أن عددا من البرلمانيين الألمان أيدوا فكرة استخدام أنظمة الدفاع الجوي في دول "الناتو" لمواجهة الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا.

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ونقلت الصحيفة عن النائب الألماني من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض روديريخ كيسويتر قوله إنه يمكن للدول الغربية إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا بمساعدة الدفاعات الجوية "عابرة الحدود".

وأضاف: "سيؤدي ذلك إلى رفع العبء عن الدفاع الجوي الأوكراني وسيسمح له بحماية الجبهة"، مذكرا بأعمال العسكريين الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين أثناء صدهم للضربة الإيرانية على إسرائيل في أبريل الماضي.

واعتبرت النائبة أنغيشكا بروغر من حزب "الخضر" وضع أنظمة الدفاع الجوي على حدود الدول المجاورة لأوكرانيا لتغطية مناطقها الغربية مقترحا جيدا.

من جهته قال رئيس لجنة البرلمان الألماني للسياسة الأوروبية أنطون خوفرايتر: "في المستقبل البعيد لا يجب استبعاد ضمان الدفاع الجوي لأوكرانيا من جانب بولندا ورومانيا"، مؤكدا أن هذه الفكرة لا تناقش حاليا حيث أن المهمة الأولوية اليوم تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.

وقال النائب من كتلة "الديمقراطيين الأحرار" ماركوس فابر أن الأجواء فوق المناطق الحدودية لأوكرانيا يمكن حمايتها بأنظمة الدفاع الجوي في دول "الناتو" كما أشار إلى وجود نقص ملحوظ في عدد منصات الإطلاق والصواريخ.

وفي وقت سابق اقترح الموظف العلمي في مؤتمر ميونيخ للأمن أن يقوم حلف "الناتو" بإسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا باستخدام أنظمة الدفاع الجوي في بولندا أو رومانيا.

المصدر: نوفوستي