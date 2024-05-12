خبير: واشنطن أيقنت عدم جدوى العمل العسكري في غزة

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي حسن الدّر أن واشنطن أيقنت عدم جدوى الحل العسكري في غزة وأن كل ما فعلته الآلة العسكرية الإسرائيلية بيد مطلقة من الغرب لم يحقق أي هدف خلال أشهر من الحرب.

وقال الدّر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن اشتداد المعارك والتصعيد على الجبهات يؤشر لاقتراب الحل "لأن التصعيد يكون عادة أشبه بأوراق تفاوضية".

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وأكد أن الآلة العسكرية الإسرائيلية لن تستطيع تحقيق أهدافها في الفترة المقبلة مع الدخول في موسم الانتخابات الأمريكية القادمة.

واعتبر أن "الحل الأمثل بالنسبة لواشنطن وفقا للمعطيات الحالية هو إنهاء هذه الحرب، لأن ما هو معلوم أن عقيدة الرئيس جو بايدن الانتخابية تقوم على أساس الاستقرار الطويل القائم على حل الدولتين رغم الرفض من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف في حكومته".

وأضاف أن إسرائيل بالوقت الحالي أعجز من أن تفتح جبهة حرب شاملة مع لبنان تمتد على طول حدود تبلغ 105 كيلومترات وبعمق 1500 كيلومتر مربع، خاصة بعد ما فشلت بإنهاء "حماس" على الرغم من كل الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في غزة.

المصدر: سبوتنيك