"حماس" تعيد تأهيل قدراتها.. الجيش الإسرائيلي يوجه نداء عاجلا لسكان مناطق بقطاع غزة (فيديو)

وجه الجيش الإسرائيلي نداء لسكان عدد من مناطق قطاع غزة بينها رفح للتوجه فوريا إلى غربي غزة بذريعة تواجدهم في منطقة قتال خطيرة وأن "حماس" تحاول إعادة تأهيل قدراتها في المنطقة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، في قناته على "تيلغرام": "نداء إلى جميع السكان والنازحين المتواجدين في منطقة جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين والروضة والنزهة، الجرن، النهضة، والزهور، توجهوا فورا إلى المآوي غرب مدينة غزة".

وتذرع الناطق الإسرائيلي في تبرير طلبه بأن السكان "يتواجدون في منطقة قتال خطيرة". مشيرا إلى أن حركة "حماس" تحاول إعمار قدراتها في المنطقة.

وحذر من الاقتراب من السياج الأمني "حيث يشكل الاقتراب إلى السياج خطرا على حياتكم وسلامتكم" بحسب بيانه.

حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تيلغرام

إلى ذلك دعا بعض الأحياء الأخرى في شرق رفح وتحديدا في مخيمي رفح والشابورة وأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس في بلوكات: 6-9، 17، 25-27، 31 - للتوجه فوريا إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي.

المصدر: RT