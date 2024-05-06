وسائل إعلام عبرية: الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية في شرق رفح تحت غطاء ناري كثيف (فيديو)

قالت وسائل إعلام عبرية فجر يوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية في شرق رفح جنوب قطاع غزة، تحت غطاء ناري كثيف.

وأفادت وسائل الإعلام العربية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات جوية قوية شرق رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يشن هجوما على أهداف تابعة لحركة حماس في الجزء الشرقي من مدينة رفح.

إقرأ المزيد

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الدبابات الإسرائيلية توغلت شرق مدينة رفح الفلسطينية تحت غطاء مكثف من الطيران في منطقتي المطار والجرادات.

وأكد الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين أنه سيواصل عملياته في قطاع غزة بالتوازي مع دراسة رد حماس على مقترح الهدنة وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه الحركة.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومة الحرب وافقت بالإجماع على مواصلة عملية في مدينة رفح من أجل زيادة الضغوط على حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان أنه في الوقت نفسه أن تل أبيب سترسل وفدا للاجتماع مع المفاوضين لمحاولة التوصل إلى اتفاق مقبول.

وأعلنت حركة حماس يوم الاثنين موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار.

وقالت حركة حماس في بيان إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية