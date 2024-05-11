سقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لأحياء رفح ومناطق أخرى بقطاع غزة

أفاد مراسلنا بسقوط قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية وقصف لأحياء رفح بقطاع غزة وعدد من مناطق القطاع، فيما يطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة في الأجواء الشمالية الشرقية للمدينة.

وأشار المراسل في إطار تطورات الأوضاع في قطاع غزة من بعد منتصف الليلة الماضية وحتى اللحظة، إلى أن الغارة الجوية الإسرائيلية استهدفت حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

إقرأ المزيد

كما تجدد إطلاق القنابل المضيئة في أجواء المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة رفح بالتزامن مع القصف المدفعي الذي طال وسط وشرقي مدينة رفح.

وفي سياق الضحايا والخسائر التي تتسبب بها العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أشهر، أكد مراسلنا "سقوط 10 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الخطيب شرق بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة".

دير البلح

وأضاف: "وصل 20 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عقب سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية لمناطق مختلفة بالمحافظة الوسطى الليلة الماضية".

مخيم المغازي

كما سقط "شهداء" وجرحى إثر القصف الذي طال منزلا لعائلة قنديل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. "وبينما جرى انتشال عدد من القتلى والإصابات هناك أشخاص لا يزالون تحت الأنقاض".

وكشف المراسل أنه تم التعرف على أسماء 4 من الشهداء في حين يبقى 2 منهم مجهولي الهوية حتى الآن.

جباليا وحي الزيتون

واستهدف الجيش الإسرائيلي منزل المواطن أبو حمادة ملكة، جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأكد المراسل "استشهاد الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه حمزة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع".

مدينة غزة

في الأثناء وقعت إصابات بقصف إسرائيلي طال منزلا يعود لعائلة صيام في محيط مسجد الشمعة بمدينة غزة.

وفي نتيجة القصف المدفعي الذي استهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة "جرى انتشال 3 شهداء في قصف عمارة ياسين بحي الصبرة الواقع جنوب مدينة غزة".

المصدر: RT