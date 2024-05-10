 
مباشر
عاجل
كتائب القسام تقصف مجددا مدينة بئر السبع بعدد من الصواريخ

الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء تدريبات تحاكي حربا مع لبنان (فيديو)

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xihr

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شاركت في وقت سابق من هذا الأسبوع كتائب الاحتياط في اللواء السادس في مناورة بالجليل الغربي بهدف الاستعداد لمختلف السيناريوهات القتالية في الشمال.

وقال الجيش في بيان إنه "في تمرين يحاكي الحرب في لبنان، مارست قوات المشاة والمدرعات والهندسة إلى جانب أفراد الدعم اللوجستي والاتصالات، التعاون العملياتي في التضاريس الوعرة والمعقدة باستخدام تقنيات التمويه والقتال".

وأشار إلى أنه "في تمرين أجرته الفرقة 91، تم التدرب على مجموعة متنوعة من السيناريوهات لتسريع الاستعداد للعملية في هذه الساحة. كما أجرى اللواء 769 تدريبا جنبا إلى جنب مع القوات الجوية الإسرائيلية والفيلق اللوجستي للقيادة الشمالية، للتدريب على سيناريو إعادة الإمداد الجوي السريع للقوات البرية العاملة في أراضي العدو".

وأضاف البيان: "منذ بداية الحرب، كان اللواء السادس يدافع عن الحدود الشمالية لإسرائيل، مع انتشار واسع للجنود من رأس الناقورة وصولا إلى مرتفعات الجولان".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)