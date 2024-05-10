الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء تدريبات تحاكي حربا مع لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شاركت في وقت سابق من هذا الأسبوع كتائب الاحتياط في اللواء السادس في مناورة بالجليل الغربي بهدف الاستعداد لمختلف السيناريوهات القتالية في الشمال.

وقال الجيش في بيان إنه "في تمرين يحاكي الحرب في لبنان، مارست قوات المشاة والمدرعات والهندسة إلى جانب أفراد الدعم اللوجستي والاتصالات، التعاون العملياتي في التضاريس الوعرة والمعقدة باستخدام تقنيات التمويه والقتال".

وأشار إلى أنه "في تمرين أجرته الفرقة 91، تم التدرب على مجموعة متنوعة من السيناريوهات لتسريع الاستعداد للعملية في هذه الساحة. كما أجرى اللواء 769 تدريبا جنبا إلى جنب مع القوات الجوية الإسرائيلية والفيلق اللوجستي للقيادة الشمالية، للتدريب على سيناريو إعادة الإمداد الجوي السريع للقوات البرية العاملة في أراضي العدو".

وأضاف البيان: "منذ بداية الحرب، كان اللواء السادس يدافع عن الحدود الشمالية لإسرائيل، مع انتشار واسع للجنود من رأس الناقورة وصولا إلى مرتفعات الجولان".

المصدر: RT