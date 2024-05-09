"حزب الله" يعرض مشاهد من عمليات عدة نفذها ضد الجيش الإسرائيلي (فيديوهات)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليات نفذها في وقت سابق ضد الجيش الإسرائيلي في عدة مواقع جنوبي البلاد.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع الراهب التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

كما عرض "الحزب" في مقطع فيديو "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع المالكية التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية".

وفي مقطع فيديو آخر، نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يوثق "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية أجهزة تجسسية في موقع حدب البستان التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

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هذا وكشف الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل الرقيب حاييم صباح البالغ 20 عاما خلال عملية ميدانية شمالي البلاد، مشيرا إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر إلى 615 عسكريا.

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته "دعما لغزة" ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، إذ يؤكد "الحزب" أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT