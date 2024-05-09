مقتل رقيب في الجيش الإسرائيلي بقصف نفذه "حزب الله" على الشمال (صورة)

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل الرقيب حاييم صباح البالغ 20 عاما خلال عملية ميدانية شمالي البلاد، مشيرا إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر إلى 615 عسكريا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بيان الجيش الإسرائيلي أن الرقيب القتيل من مدينة حولون، ونشرت صورة له.

بينما ذكرت مصادر عبرية أن القتيل من لواء الجليل وقضى متأثرا بإصابته في القصف الذي نفذه "حزب الله" على الشمال.

يشار إلى أنه في يوم الثلاثاء الماضي، سُمح بنشر خبر مقتل جنديين في غارة انتحارية بطائرة بدون طيار في منطقة المطلة الحدودية شمالي البلاد، هما: الرقيب أول (احتياط) نحمان ناتان هيرتز، 31 عامًا، من إلعازار، والرقيب أول (احتياط) دان كامكاجي 31 عاما، من كفار أورانيم.

وذكرت مواقع إسرائيلية أنهما من كتيبة الدورية 6551، سقطا خلال عملية عملياتية. وذلك بعد أن شن سلاح الجو الإسرائيلي هجمات على جنوب لبنان.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية