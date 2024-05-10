ليبرمان لساسة إسرائيل: "أغلقوا أفواهكم"

علق رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على ردود الأفعال حول تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من تعليق تسليم الذخائر لإسرائيل، داعيا زملاءه السياسيين إلى "إغلاق أفواههم".

وكتب ليبرمان في منشور عبر منصة "أكس": "أسمع الكثير من الكلام والتعليقات عن الولايات المتحدة، وكما أقول عن مفاوضات الرهائن، هنا أيضا أقترح على السياسيين أن يصمتوا.. كانت هناك خلافات مع الولايات المتحدة في الماضي، ولم نحولها أبدا إلى معركة عامة علنية".

وأشار إلى أن "علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة أكثر تعقيدا بكثير من توريد الذخيرة، والتي يمكن أيضا إنتاجها في إسرائيل في غضون بضعة أشهر"، مضيفا: "على هذا النحو، يجب أن يتم الحوار مع حليفنا الاستراتيجي خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن الأضواء".

אני שומע הרבה דיבורים ופרשנויות בנושא ארה״ב , ובדיוק כמו שאני אומר על מו״מ החטופים, גם כאן אני מציע לפוליטיקאים לסתום את הפה .



מחלוקות עם ארה״ב היו גם בעבר, ומעולם לא הפכנו אותן לריב פומבי ומתוקשר. צריך להבין שיחסינו עם האמריקאים הרבה יותר מורכבים מאספקת התחמושת, שאותה אפשר… — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) May 10, 2024

وجاءت هذه التعليقات بعد أن كتب الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في منشور: "حماس ❤️ بايدن" مما أثار سيلا من الانتقادات من المشرعين الإسرائيليين.

وجاء قرار واشنطن بتأخير شحن القنابل وسط مخاوف بشأن خطط إسرائيل لشن هجوم على مدينة رفح بأقصى جنوب غزة، وهو ما تعارضه إدارة بايدن.

المصدر: RT