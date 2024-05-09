أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على تصريحات بايدن حول تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول تعليق الولايات المتحدة شحنات الذخيرة مؤقتا لإسرائيل إذا قامت بغزو رفح على نطاق واسع ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية بتل أبيب.

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وفيما يلي أبرز ردود الفعل لدى المسؤولين الإسرائيليين:

- رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: نشر نتنياهو مقطعا من كلمة له تعهد فيها بأن بلاده ستقف لوحدها إذا ما أجبرت على ذلك.

ونشر نتنياهو المقطع باللغة الإنجليزية على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، دون أن يكتب أي تعليق.

وقال فيه: "أقول لقادة العالم: لا ضغط ولا أي قرار من أي محفل دولي سيثني إسرائيل عن الدفاع عن نفسها".

وأضاف: "بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة، أتعهد بأنه إذا ما أجبرت إسرائيل على الوقوف لوحدها، فإن إسرائيل ستقف لوحدها".

- وزير الدفاع يوآف غالانت: "أناشد أعداءنا وأصدقاءنا..من المستحيل إخضاعنا، سنحقق أهدافنا في الشمال والجنوب".

وأكمل: "أيا كان الثمن، سنضمن وجود إسرائيل، وسنتذكر جيدا القسم الذي وقعناه قبل أسبوع فقط في احتفال يوم المحرقة.. لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدا".

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- وزير المالية بتسلئيل سموتريش: "علينا أن نستمر حتى النصر، رغم - وإلى حد ما على وجه التحديد - معارضة إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن والتهديد بوقف شحنات الأسلحة.. ببساطة، ليس لدينا خيار آخر لا يعرض وجودنا وأمننا للخطر.. علينا أن نواصل الحرب حتى القضاء على حماس وإعادة المختطفين. إنها تتضمن احتلال رفح بشكل كامل هنا والآن. كما يجب علينا أن نحافظ على وحدتنا أيا كان الثمن".

وتابع: "فقط معا يمكننا أن نقف ضد أعدائنا وضد الضغوط الدولية الكبيرة التي تمارس علينا لنستسلم".

- وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "كتب في منشور عبر منصة "إكس": "حماس ❤️ بايدن".

- زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد (ردا على بن غفير): " إذا لم يطرد نتنياهو بن غفير اليوم، فإنه يعرض كل جندي في الجيش الإسرائيلي وكل مواطن في دولة إسرائيل للخطر".

- الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ (ردا على بن غفير): " حتى عندما تكون هناك جدالات ولحظات مخيبة للآمال بين الأصدقاء والحلفاء، هناك طريقة لتسوية الخلافات".

واستطرد: "من الضروري تجنب التصريحات والتغريدات التي لا أساس لها وغير المسؤولة والمهينة والتي تضر بمصلحة الأمن القومي لدولة إسرائيل".

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وكان بايدن قد قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا قامت بغزو رفح على نطاق واسع.

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تعليق شحنات الأسلحة من الذخيرة الثقيلة مؤقتا لإسرائيل، بسبب الخلافات والجدل مع تل أبيب حول اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

هذا وتوغلت القوات الإسرائيلية في مدينة رفح فجر الثلاثاء الماضي، وسط تحذيرات دولية ومخاوف من خطورة الوضع.

المصدر: RT