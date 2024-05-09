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السيسي يحذر من الآثار الكارثية للعمليات الإسرائيلية في رفح

أخبار العالم العربي

السيسي يحذر من الآثار الكارثية للعمليات الإسرائيلية في رفح
AP
غزة
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حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الآثار الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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وأكد السيسي خلال لقاء جمعه اليوم الخميس برئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، على أن هذه العمليات تسببت بحرمان الشعب الفلسطيني من "شريان الحياة الرئيسي" لهم، وتُعطل المنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وجاء في بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي أن اللقاء أكد على أن "الأوضاع الحالية تفرض على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، مع المضي قدما بجدية وفاعلية في إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار الإقليمي".

يذكر أن رئيس الوزراء الأردني يزور مصر برفقة عدد من الوزراء للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للبلدين، وهي الاجتماعات التي وصفتها الرئاسة المصرية بأنها هامة لتحقيق المصالح المشتركة وتحقيق طموحات الشعبين في تحقيق التنمية الشاملة.

ويأتي ذلك فيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

المصدر: سبوتنيك

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