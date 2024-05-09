مصدر: مصر تجدد تحذيرها للمشاركين بمفاوضات هدنة غزة من خطورة التصعيد

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع أن القاهرة جددت تحذيرها للمشاركين بمفاوضات هدنة غزة من خطورة التصعيد إن فشلت المفاوضات.

وكان المصدر قد أعلن استئناف المباحثات بالقاهرة بحضور كافة الوفود المشاركة في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة.

وحسب قناة "القاهرة الإخبارية" يكثف الوفد الأمني المصري جهوده لإيجاد صيغة توافقية حول بعض النقاط المُختلف عليها.

وفي 7 مايو الجاري، أعلنت الدوحة أن وفدا قطريا توجه صباح اليوم المذكور إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية