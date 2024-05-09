مسؤول إسرائيلي يكشف آثار تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل على "الخطط العملياتية"

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل سيضر بالخطط العملياتية في الحرب، وسيدفع إسرائيل إلى إطلاق "اقتصاد التسلح".

وجاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي اليوم الخميس لهيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، مشيرا إلى ظهور تأخير من الإدارة الأمريكية لشحنة الأسلحة خلال شهر أبريل الماضي، مع تزايد النشاط في رفح.

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وقال بايدن الليلة في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا قامت بغزو رفح على نطاق واسع.

ووفقا له: "لقد قُتل مدنيون في غزة بسبب هذه القنابل وبسبب الطرق الأخرى التي تضر بالتجمعات السكانية. لقد أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح - وهم لم يدخلوا رفح بعد - فلن أمدهم بالأسلحة التي كانوا يستخدمونها في الماضي لمهاجمة المدن".

وأعربت مصادر في الدوائر الأمنية في إسرائيل عن خشيتها من تدهور العلاقات على المستوى السياسي بين تل أبيب والإدارة في واشنطن لافتة إلى أنه "ربما يستغل الأعداء هذه الأزمة لنزع الشرعية عن الحملة العسكرية في قطاع غزة".

من جهته، رأى ضابط رفيع في حديث لصحيفة "هآرتس" أنه حينما يحذر الأمريكيون فينبغي الإصغاء إليهم قائلا "يخطئ من يعتقد أنهم يطلقون التهديدات ليس إلّا".

المصدر: مكان