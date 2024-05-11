"حماس" تعلن وفاة أسير إسرائيلي يحمل الجنسية البريطانية

أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة وفاة الأسير نداف بوبلابيل الذي يحمل الجنسية البريطانية متأثرا بجروح أصيب فيها قبل شهر.

وفي بيان لـ"كتاب القسام" قال أبو عبيدة: "وفاة الأسير نداف بوبلابيل، 51 عاما ويحمل الجنسية البريطانية متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين".

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وأضاف: "وقد تدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة".

وقبل قليل، نشر الإعلام الحربي التابع لـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو مقتصب يظهر فيه أسير إسرائيلي لدى الحركة ووعدت بإيضاح حقيقة ما حدث عقب نشر الفيديو المقتضب.

وتتضح الصورة الكاملة الآن بإعلان وفاة الأسير "بوبلابيل" في حالة ليست الأولى من نوعها حيث لقي العديد من الأسرى الإسرائيليين مصرعهم جراء المواجهات التي يشهدها القطاع منذ أشهر، وبنيران إسرائيلية.

المصدر: RT