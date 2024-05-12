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أسرار "أبرامز" الأمريكية تتكشف أمام خبراء "روستيخ" الروسية

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Sputnik
موسكو - دبابة أبرامز في معرض للأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجنود الروس خلال العملية العسكرية الخاصة
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أعلن سيرغي تشيميزوف رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للتكنولوجيا أن خبراء المؤسسة باشروا معاينة دبابة "أبرامز" أمريكية اغتنمت في أوكرانيا للوقوف على تقنياتها، ونقاط ضعفها.

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ولم يدل تشيميزوف بأي تفاصيل أخرى، مشيرا إلى سرية الأمر.

ويواصل الجيش الروسي عرض نماذج غنائمه من أسلحة "الناتو" بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث عرض دبابة "ليوبارد" ألمانية ودبابات "أبرامز" ومدرعات "برادلي" و"هامرز" أمريكية، ومدافع "قيصر" ذاتية الحركة فرنسية وغيرها من أسلحة الغرب الخفيفة والثقيلة التي عوّلت عليها كييف وحلفاؤها في "قلب" موازين المعركة.

المصدر: نوفوستي

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