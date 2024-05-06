لا يزال الجنود الروس يقومون بإجلاء نماذج من المعدات الحربية النوعية، استولوا عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة وينقلونها إلى معرض غنائم الجيش الروسي في موسكو.

وقد تم مؤخرا إجلاء دبابة М1А1SA Abrams الأمريكية الثانية التي استولى عليها الجنود الروس إلى معرض غنائم الجيش الروسي في تل "بوكلونايا" والذي افتتح يوم 1 مايو. وقد خسرتها القوات الأوكرانية في قرية (بيرديشي) بمنطقة دونباس في مطلع مارس الماضي، وبقيت الدبابة في منطقة محايدة للجبهة الأوكرانية الروسية، وقد تعرضت لإصابات أقل مقارنة بدبابة "أبرامز" الأولى التي تم نقلها أيضا إلى موسكو. وأصيبت الدبابة في الجنزير الأيسر، ما أجبر أفراد طاقمها على مغادرتها، ثم دمرت القذيفة الروسية رشاشها (عيار 12.7 ملم) المزود بجهاز حراري والمثبت على برج الدبابة.

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أما وسائل الإعلام فنشرت فيما بعد معلومات أفادت بأن دبابة "أبرامز" كانت مزودة بطقم كامل تقريبا من الذخائر، بما فيه الذخائر الأمريكية الخارقة للدروع من طراز М829А2 فيها رؤوس قتالية ذات نواة اليورانيوم المنضب، وكذلك الذخائر الألمانية التي تستخدم في مدافع عيار 120 ملم التابعة لدبابات Leopard 2А6.

ويتوقع الخبراء العسكريون أن يتلقى معرض غنائم الجيش الروسي في موسكو عما قريب نماذج جديدة من دبابات Leopard 2А6 الألمانية و Stridsvagn 122 السويدية المطورة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا