"الأوهاق" الروسية تطلق من المدافع وتدمر الدبابات والمروحيات

تم تزويد عربات الإنزال القتالية "بي إم دي - 4" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بصواريخ 9М117М1-3 الموجّهة المسماة بـ "أركان" (الأوهاق).

ويتم إطلاق تلك الصواريخ من مدافع عيار 100 ملم التي يمكن اعتبارها منصات لإطلاق الصواريخ كذلك.

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ويشار إلى أن تلك الصواريخ تدمّر بدقة فائقة مختلف الأنواع من الدبابات الحديثة، بما فيها تلك التي تزوّد بأجهزة الحماية الدينامية، وذلك بفضل الرؤوس القتالية المزدوجة. وعلاوة على ذلك فإن تلك الذخائر يمكن استخدامها لتدمير مختلف المنشآت صغيرة الحجم، بما فيها المنشآت الدفاعية المستورة للعدو.

ويمكن استخدام "الأوهاق" كذلك لإسقاط أهداف جوية بطيئة ومحلقة على ارتفاع منخفض، بما فيها مروحيات نقل معلقة في الجو.

ويحقّق توجيه "الأوهاق" إلى الهدف أوتوماتيكيا بواسطة شعاع الليزر على مسافة تتراوح بين 100 متر و5500 متر. ويستغرق وقت تحليق الصاروخ إلى المدى الأقصى 22 ثانية فقط. وبمقدوره خرق الدروع حتى 750 ملم. وزن الصاروخ 19.5 كيلوغرام.

ويمكن أن تطلقه عربة الإنزال القتالية من الحركة. وقد استخدم الصاروخ ضد التشكيلات الإرهابية في سوريا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا