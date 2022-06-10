لا يزال الجيش الأوكراني يُجري تجارب على معداته الحربية. وسبق له أن نصب رشاش "مكسيم" من تصنيع عام 1940 على منصة حافلة " لواز – 969 إم" الأوكرانية الصنع.

وجاء الآن دور سيارة "فولغا، غاز – 24" سوفيتية الصنع التي حوّلها الأخصائيون إلى سيارة "بيك آب" وفكوا أبوابها ليستطيع أفراد طاقمها مغادرة السيارة عند اقتراب دبابة روسية منها.

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وركّب العسكريون الأوكرانيون في مؤخرة "فولغا" منصة دوّارة برشاش "فلاديميروف" السوفيتي القديم عيار 14.5 ملم من تصنيع عام 1949.

يذكر أن جنود جيش دونيتسك كانوا قد أبلغوا في وقت سابق قيادتهم بأن العسكريين الأوكرانيين نصبوا راجمات الصواريخ الجوية غير الموجّة على منصات سيارات "بيك آب" أجنبية الصنع وبصورة خاصة على منصة سيارة "تويوتا" اليابانية، كما فعل الإرهابيون في العراق وسوريا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا