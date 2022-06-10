المسيّرات الانتحارية الروسية تحقق نجاحا في أوكرانيا

تستخدم مسيّرات "كوب" و"لانتسيت" الانتحارية الروسية بنجاح في العملية العسكرية الخاصة.

وتعد كلا المسيّرتين درونيْن سريعيْن وبسيطي الاستخدام لا يطلقان ضجيجا مدويا.

وقالت وكالة "تاس" نقلا عن ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الروسية إن تلك المسيّرات بمقدورها قطع مسافة عشرات الكيلومترات وتوجيه ضربات جوية بدقة فائقة.

وقال الناطق إن الدرونات غالبا ما تستخدم لتدمير الأهداف الأرضية البعيدة.

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مع ذلك فإن درون "لانتسيت" يحمل أجهزة إلكترونية بصرية تسمح له بإيجاد هدف بشكل مستقل وإصابته.

أما درون "كوب" فيمكن أن يحلّق بسرعة 130 كلم/ساعة ويبقى في الجو لمدة 30 دقيقة. وتزن رأسه القتالية 3 كيلوغرامات.

فيما يتعلق بـ"لانتسيت" فإنه يستطيع إصابة هدف يبعد 40 كيلومترا عن مركز القيادة. وبلغ وزنه عند الإقلاع 12 كيلوغراما. وتم تزويده بأنظمة توجيه مختلفة، بما فيها نظام بصري إلكتروني ونظام يعتمد الإحداثيات ونظام مركّب

المصدر: روسيسكايا غازيتا