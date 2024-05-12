3 وعود من ترامب أمام تجمع كبير في نيوجرسي في حال وصوله إلى البيت الأبيض

وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية للبلاد ووضع حد لتدفق المهاجرين من المكسيك، وترحيل غير الشرعيين منهم "إلى حيث جاؤوا".

وربط ترامب تنفيذه هذه الوعود بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر القادم.

Nobody has ever seen a crowd this large in not only politics, but anywhere!



New Jersey had 100,000+ Trump supporters turnout today — and in a big way! pic.twitter.com/bw56VoJbfp — Paul Ingrassia (@PaulIngrassia) May 12, 2024

وقال أمام أكبر تجمع خلال هذا العام في ولاية نيوجرسي: "في اليوم الأول لإدارتي الجديدة سأغلق الحدود الجنوبية وأنهي هذا الغزو وأرحّل حلفاء جو بايدن من هؤلاء اللاجئين إلى حيث جاؤوا".

كما وعد بأن بعد وصوله إلى السلطة مرة أخرى ستبدأ الولايات المتحدة "أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن تجمع أنصار ترامب ضم حوالي 80 إلى 100 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي