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3 وعود من ترامب أمام تجمع كبير في نيوجرسي في حال وصوله إلى البيت الأبيض

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3 وعود من ترامب أمام تجمع كبير في نيوجرسي في حال وصوله إلى البيت الأبيض
Globallookpress
قميص لحملة ترامب الانتخابية مع عبارة: "لن نستسلم أبدا".
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وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية للبلاد ووضع حد لتدفق المهاجرين من المكسيك، وترحيل غير الشرعيين منهم "إلى حيث جاؤوا".

وربط ترامب تنفيذه هذه الوعود بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر القادم.

وقال أمام أكبر تجمع خلال هذا العام في ولاية نيوجرسي: "في اليوم الأول لإدارتي الجديدة سأغلق الحدود الجنوبية وأنهي هذا الغزو وأرحّل حلفاء جو بايدن من هؤلاء اللاجئين إلى حيث جاؤوا".

كما وعد بأن بعد وصوله إلى السلطة مرة أخرى ستبدأ الولايات المتحدة "أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن تجمع أنصار ترامب ضم حوالي 80 إلى 100 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي

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