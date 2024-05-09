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بايدن على قناعة بأن ترامب لن يعترف بهزيمة في الانتخابات

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بايدن على قناعة بأن ترامب لن يعترف بهزيمة في الانتخابات
Legion-Media Christopher Dilts/Sipa USA
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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قناعته بأن منافسه المحتمل دونالد ترامب لن يعترف بالهزيمة في حال خسارته للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "أؤكد لكم أنه لن يقوم بذلك"، واصفا مثل هذا السيناريو بـ "الخطير".

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وجدير بالذكر أن دونالد ترامب لم يعترف بخسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 حين كان جو بايدن منافسه. واقتحم أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول في يوم إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية في يناير 2021، مما تسبب بفتح تحقيقات مع ترامب وتوجيه تهم جنائية له لاحقا.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن يتنافس على منصب الرئاسة مجددا جو بايدن عن الحزب الديمقراطي وترامب عن الحزب الجمهوري.

المصدر: "سي إن إن"

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