بايدن ساخرا من ترامب: "لا تعبث مع نساء أمريكا"!

سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن من خصمه الجمهوري دونالد ترامب، معتبرا أن الأمريكيين سيلقنوه درسا قاسيا في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر بعدم "العبث مع النساء"، وفق تعبيره.

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وكتب بايدن، اليوم الأحد، منشورا عبر منصة "إكس"، متوجها إلى الرئيس السابق، قائلا: "في نوفمبر المقبل، سيلقن الناخبون دونالد ترامب درسا قيما"، موضحا أن الدرس يكمن في "عدم العبث مع نساء أمريكا" وفق تعبيره.

This November, voters are going to teach Donald Trump a valuable lesson:



Don’t mess with the women of America. — Joe Biden (@JoeBiden) May 5, 2024

يأتي ذلك، فيما يواجه ترامب مشكلات قانونية تتعلق بالدعوى القضائية ضده على خلفية دفع أموال إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل شراء صمتها وتكتمها عن إقامة علاقة معها.

وكان استطلاع للرأي أجرته جامعة هارفارد الأسبوع الماضي، كشف أن هناك انقساما بين الجنسين، الذكور والإناث في نوايا التصويت في الولايات المتحدة، إذ تبين أن أغلب النساء يدعمن بايدن، فيما يؤيد غالبية الرجال ترامب.

وأظهر الاستطلاع المذكور أن 44% من الناخبين الذين شملهم يؤيدون ترامب، بينما قال 38% إنهم سيصوتون لبايدن.

وفيما يترقب الأمريكيون الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، هدد ترامب بمقاضاة بايدن "على جميع جرائمه"، إذا تمكن من الفوز في السباق إلى البيت الأبيض، الذي تشير الترجيحات حتى الآن بأن سيكون مشهدا مكررا من انتخابات العام 2020 بين بايدن وترامب.

المصدر: RT