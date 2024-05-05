ترامب يقارن إدارة بايدن بالغستابو

أفادت شبكة NBC التلفزيونية بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شبه خلال فعالية مغلقة أمس السبت، إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بالبوليس السري النازي (الغستابو).

وقال ترامب عند الحديث عن الإجراءات القانونية المتخذة ضده: "تقوم إدارة غستابو بإدارة وتوجيه هؤلاء الناس".

إقرأ المزيد

وشدد ترامب على أن بايدن هو الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة.

وسبق أن قال ترامب إن بايدن يستغل صلاحيات الرئيس الأمريكي لاضطهاد وملاحقة منافسه السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر.

وتتم ملاحقة ترامب في عدة قضايا جنائية، من بينها اقتحام مبنى الكابيتول، وحيازة وثائق سرية، والعلاقات مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز والصحفية إليزابيث جين كارول.

ويواجه ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، مقابل دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزام الصمت بشأن لقاء جنسي مزعوم مع ترامب.

المصدر: تاس