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الإباحية ستورمي دانيلز تتشفى بدونالد ترامب "بعبارات بذيئة" عقب وصوله للمحكمة

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الإباحية ستورمي دانيلز تتشفى بدونالد ترامب
Gettyimages.ru
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نشرت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز التي تعد طرفا من لائحة الاتهام الموجهة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاكمته، تغريدة بذيئة وعبارات سوقية شمتت فيها منه.

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وعقب وصول ترامب إلى مانهاتن أمس الثلاثاء للمثول أمام المحكمة، كتبت ستورمي دانيلز في "تويتر": "“استمروا في قول "قمامة النطف المنوية" وكأنه شيء سيء..إنه بالتأكيد أكثر متعة أن يكون تحت رجلي المثيرة بدلا من الاعتقال".

هذا وأفاد مدعي عام مانهاتن ألفين براغ بأنه وجهت للرئيس السابق دونالد ترامب 34 تهمة لأنه "رتب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في 3 قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

وفي بيان، قال ألفين براغ إن "بوابا في برج ترامب ادعى أن بحوزته معلومات عن ابن سري للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتم على علاقة عاطفية سريّة تؤكد أنها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئا عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق".

هذا وأصر ألفين براغ، المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، على أنه لا يهتم بالسياسة عند اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهام إلى شخص ما بارتكاب جريمة.

المصدر: RT + "فرانس برس"

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