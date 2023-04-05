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محكمة أمريكية تقتص من نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في يوم محاكمة ترامب

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محكمة أمريكية تقتص من نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في يوم محاكمة ترامب
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أمرت محكمة الاستئناف الأمريكية نجمة الإباحية ستورمي دانيلز بدفع أكثر من 120 ألف دولار أمريكي كرسوم قانونية لمحامي الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأمرت محكمة الاستئناف  دانيلز بدفع أتعاب قانونية لفريق ترامب بمبلغ يزيد بقليل عن 120 ألف دولار، هذا بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف دولار من المدفوعات التي سبق وأمرت المحكمة بدفعها لمحامي ترامب.

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وصدر الأمر في نفس اليوم الذي استدعت فيه محكمة في مانهاتن ترامب ووجهت له 34 تهمة جنائية، دفع ترامب ببرائته منها.

وتتألف لائحة الاتهامات من 16 صفحة، إذ تزعم اللائحة أن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيا "للترويج لترشيحه"، وتزعم أن الرئيس السابق متورط في "مؤامرة غير قانونية" لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.

المصدر: cnn، economictimes

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