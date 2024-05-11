مدرب ريال مدريد: مبابي خارج حساباتي.. ولن أرد على رئيس فرنسا

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن سعادته، بفوزه على غرناطة، في اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن أنشيلوتي تصريحات قال فيها: "هناك تنافس جيد بين اللاعبين، وكل شيء سار بشكل رائع".

وتابع "هدفنا وصول جميع اللاعبين بحالة رائعة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند".

وعن قرب انتقال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، علق قائلا: "هذا ليس شيئا أضعه في حساباتي، ولدينا الكثير من الأشياء أمامنا الآن، ونركز على نهائي الأبطال".

واشار المدرب الإيطالي المخضرم إلى أن: "تصريحات ماكرون رئيس فرنسا عن رغبته في تمثيل مبابي للديوك في الأولمبياد، لا يمكنني الرد عليها، وليس لي الحق في ذلك".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وحول موقف النجمين الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش، أوضح "الثنائي متحمس وفي حالة جيدة، وتفكير اللاعبين يدور حول التتويج الأوروبي".

وحول الاحتفال بالسيجار غدا الأحد، كشف "نعم، غدا سيكون الاحتفال بالسيجار".

وواصل: "غولر موهبة طبيعية، ومن الصعب للغاية معرفة أين يمكن أن يصل خلال مسيرته".

يذكر أن كليان مبابي أعلن يوم أمس الجمعة، رسميا رحيله عن باريس سان جيرمان، وتشير التقارير إلى أنه في طريقه إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2024.

المصدر: وسائل إعلام