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ريال مدريد يقسو على غرناطة (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يقسو على غرناطة (فيديو)
AP /Fermin Rodriguez
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خرج فريق ريال مدريد بفوز عريض من ملعب مضيفه غرناطة (4-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح المدافع فران غارسيا التسجيل للفريق الملكي عند الدقيقة 38، وضاعف زميله التركي أردا غولر النتيجة في نهائية الشوط الأول.

واختتم المهاجم إبراهيم دياز رباعية "الميرنغي" بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (49، و58) من زمن اللقاء.

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وواصل فريق ريال مدريد سلسلة انتصاراته للمباراة الثامنة على التوالي، ليرفع رصيده إلى 90 نقطة، في صدارة الدوري "لا ليغا".

بينما يشغل نادي غرناطة المركز التاسع عشر على سلم الترتيب، برصيد 21 نقطة، وهبط إلى دوري المظاليم.

المصدر: RT 

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