تولوز يفسد حفلة وداع مبابي واحتفالات باريس سان جيرمان باللقب (فيديو)

أفسد نادي تولوز أفراح مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بتتويجه بلقب بطل الدوري، وحفل وداع مهاجمه كيليان مبابي، بفوزه عليه (3-1) مساء اليوم الأحد، في الجولة 33 للدوري.

وأعلن مبابي أن مباراته أمام نادي تولوز، ستكون الأخيرة له أمام جماهير الفريق الباريسي على أرضية ملعب "حديقة الأمراء".

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وقد بدأ مبابي مباراة الوداع له بطريقة مثالية، بإحرازه هدف التقدم لأصحاب الأرض، مبكرا في الدقيقة 8 من البداية، ليودع جماهيره بأفضل طريقة.

ولكن فريق تولوز أفسد ذلك، بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية، عبر كل من اللاعبين، تيس دالينغا، ويان جبوهو، وفرانك ماجري في الدقائق (13، 68، 90) على الترتيب.

يذكر أن كليان مبابي، الذي انضم إلى باريس سان جرمان عام 2017، قادما من موناكو، قد مدد عقده في عام 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي، تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في "حديقة الأمراء".

المصدر: RT