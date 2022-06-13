وزير الخارجية الصربي: لا يجب على أحد أن يتوقع منا الوقوف ضد روسيا

أكد وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ، أن صربيا لن تتخذ إجراءات ضد موسكو التي تدعمها وتحميها في مجلس الأمن.

وقال سيلاكوفيتش: "منذ اليوم الأول للأزمة الأوكرانية، اتخذت صربيا موقفا واضحا وأدانت تصرفات روسيا ضد أوكرانيا، وأعلنت أنها ملتزمة بشدة بمراعاة المبدأ الأساسي للقانون والعلاقات الدولية، أي احترام وحدة أراضي وسيادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المعترف بها دوليا".

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في الوقت نفسه، وصف الصراع في أوكرانيا بأنه "حرب بين الإخوة"، وشدد على أن الصرب يشتركون في الجذور والثقافة والروحانية مع الروس والأوكرانيين. مشيرا أنه في هذه الحالة، تصبح كل ضحية مأساة.

وشدد على أنه "لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تقف صربيا ضد من يحترم وحدة أراضيها، والذي يحميها في الأمم المتحدة من الهجمات على وحدة أراضيها وسيادتها".

المصدر: نوفوستي