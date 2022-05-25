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الرئيس الصربي: فرض بلغراد عقوبات ضد موسكو أمر مستحيل

أخبار روسيا

الرئيس الصربي: فرض بلغراد عقوبات ضد موسكو أمر مستحيل
Globallookpress
الرئيس الصربي ألكسندر فوتيش
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أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن فرض بلاده لعقوبات ضد روسيا أمر مستحيل في الوقت الحالي.

وقال فوتشيتش في تصريح على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي في معرض رده على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات من بلغراد على روسيا: "الآن هذا الاحتمال مستحيل".

وأضاف في الوقت نفسه أنه لا يعرف "ماذا سيحدث في المستقبل".

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في وقت سابق، أعرب رئيس صربيا في اجتماع غير رسمي لزعماء دول غرب البلقان مع قيادة الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه حيال تعليق إمدادات النفط والغاز من روسيا إلى بلاده بسبب العقوبات الأوروبية.

المصدر: RT

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