فوتشيتش: صربيا لن تفرض عقوبات على روسيا طالما استطاعت إلى ذلك سبيلا

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن سلطات بلاده ستلتزم بقرار مجلس الأمن القومي الصربي بعدم فرض عقوبات على روسيا لأطول فترة ممكنة، وطالما استطاعت إلى ذلك سبيلا.

وقال فوتشيتش في حوار على قناة "بينك" التلفزيونية ردا على سؤال صحفيين حول اقتراح جزء من المعارضة الصربية لتحديد الموقف بشأن الوضع في أوكرانيا: "البعض يقول إذا تم فرض العقوبات لا بأس، وإذا لم يفرض فليكن. والبعض الآخر يفصحون بشكل علني عن رغبتهم بفرض عقوبات ونحن نعرف سياستهم. مهمتنا هي النضال من أجل بلدنا، والتمسك بالورقة التي كتبناها بأنفسنا. قرارات مجلس الأمن القومي، بقدر ما نستطيع ولأطول فترة ممكنة".

وأكد الرئيس الصربي في وقت سابق أن صربيا تدعم وحدة أراضي أوكرانيا، لكنها لن تفرض عقوبات ضد روسيا.

وأشار إلى أن صربيا تعتبر روسيا وأوكرانيا دولتين شقيقتين، وتأسف لما يحدث، ومستعدة لتقديم مساعدات إنسانية إلى كييف.

المصدر: نوفوستي