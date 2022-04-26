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فوتشيتش: صربيا ستمضي قدما في الطريق الأوروبي مع الحفاظ على الصداقة مع روسيا

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فوتشيتش: صربيا ستمضي قدما في الطريق الأوروبي مع الحفاظ على الصداقة مع روسيا
Legion-Media Photothek
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
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أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده ستواصل المضي قدما في الطريق الأوروبي مع الحفاظ على علاقات الصداقة مع روسيا.

وقال المكتب الصحفي للرئيس الصربي أنه "أكد أنه سيعير الاهتمام الأكبر خلال ولايته الجديدة للتنمية الاقتصادية لصربيا، ولذلك فإنه ملتزم بالحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها".

وأضاف أن الرئيس "أعرب عن أمله في انتهاء النزاع في أوكرانيا قريبا واستعادة السلام. وأكد أن صربيا ستواصل المضي قدما في الطريق الأوروبي مع الحفاظ على علاقات الصداقة مع روسيا".

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وجاء ذلك في بيان صادر في أعقاب لقاء الرئيس الصربي برئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي في بلغراد، والذي هنأ فوتشيتش على إعادة انتخابه رئيسا لصربيا لولاية جديدة في انتخابات الرئاسة التي جرت في البلاد في 3 أبريل الجاري.

وأطلع سلوتسكي الرئيس الصربي على الرؤية الروسية للنزاع في أوكرانيا، وبحث معه تطوير العلاقات بين روسيا وصربيا، بما في ذلك في مجال الطاقة.

المصدر: تاس

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