بيسكوف: بريطانيا لم تخاطب روسيا بشأن مواطنيها المحكوم عليهما بالإعدام في دونيتسك

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بريطانيا لم تتوجه إلى روسيا بشأن مواطنيها المحكوم عليهما بالإعدام في دونيتسك.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا ... لم يفعلوا . هذا أولا . ثانيا، يجب اللجوء بالطبع إلى سلطات الدولة التي أصدرت محكمتها الحكم. وهذه ليست روسيا، لكن بالطبع، كل شيء سيعتمد على طلب لندن، وأنا متأكد من أن الجانب الروسي سيكون مستعدا للاستماع إليه".

يذكر أن سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية حكمت، الأسبوع الماضي، على ثلاثة أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول بالإعدام، وهما المواطنان البريطانيان، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي، سعدون إبراهيم.

وأقر الثلاثة بأنهم مذنبون في المشاركة العدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب مادة "الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية"، ووفقا لقوانين دونيتسك، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر.

وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، في وقت سابق، بأن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين و"أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".

وأعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة الماضية، أن البريطانيين الاثنين، المحكوم عليهما في جمهورية دونيتسك الشعبية، مرتزقة وليسا أسيريْ حرب.

المصدر: سبوتنيك