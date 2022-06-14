 
مباشر

أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية تصل إسبانيا عبر موانئ دول البلطيق

أخبار العالم

أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية تصل إسبانيا عبر موانئ دول البلطيق
صورة تعبيرية أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t87h

نقلت السفينة الفنلندية ALPPILA إلى ميناء لاكورونيا الإسباني يوم الاثنين 18 ألف طن من الحبوب الأوكرانية، حسبما قالته شركة الشحن الفنلندية ESL Shipping.

وقال ميكي كوسكينين، الرئيس التنفيذي لشركة الشحن الفنلندية ESL Shipping، لموقع Helsingin Sanoma، "تم ذلك بأمان وتم تسليم الشحنة"، وذكرت وسائل الإعلام أن الشحنة هي حبوب الذرة.

إقرأ المزيد
كييف ترحب بمفاوضات تصدير الحبوب
كييف ترحب بمفاوضات تصدير الحبوب "ولكن بشرط"

وقالت شركة أجافاك المرسل لها إن هذا التسليم كان بداية "طريق بحري جديد لنقل المواد الغذائية الأوكرانية" عبر موانئ البلطيق.

المصدر: فيستي، بيليتا



العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا