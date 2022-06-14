أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية تصل إسبانيا عبر موانئ دول البلطيق

نقلت السفينة الفنلندية ALPPILA إلى ميناء لاكورونيا الإسباني يوم الاثنين 18 ألف طن من الحبوب الأوكرانية، حسبما قالته شركة الشحن الفنلندية ESL Shipping.

وقال ميكي كوسكينين، الرئيس التنفيذي لشركة الشحن الفنلندية ESL Shipping، لموقع Helsingin Sanoma، "تم ذلك بأمان وتم تسليم الشحنة"، وذكرت وسائل الإعلام أن الشحنة هي حبوب الذرة.

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وقالت شركة أجافاك المرسل لها إن هذا التسليم كان بداية "طريق بحري جديد لنقل المواد الغذائية الأوكرانية" عبر موانئ البلطيق.

المصدر: فيستي، بيليتا





