كييف ترحب بمفاوضات تصدير الحبوب "ولكن بشرط"

أعلنت سلطات كييف ترحيبها بالمفاوضات المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، مؤكدة أن أي قرار بشأن هذه المسألة يفترض تسليمها أسلحة "لحماية أوديسا".

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، إن كييف تتفاوض لحل أزمة الغذاء وفك الحصار عن الموانئ الأوكرانية، في المقام الأول من خلال الأمم المتحدة، مؤكدا أن "جميع المسارات والجهود الأخرى نرحب بها، ولكن بشرط واحد: يجب أن يأخذ القرار النهائي في الاعتبار مصالح أمن أوكرانيا بنسبة 100%".

ووفقا له، فإن أمن أوكرانيا بنسبة 100%، يعني توفير "كمية كافية من الأسلحة القادرة على حماية أوديسا وهذا الجزء من ساحل البحر الأسود من البر"، فضلا عن إنشاء "مهمة للقيام بدوريات لحماية ممر توريد الحبوب من قبل سفن الدول التي يمكن أن تثق بها أوكرانيا". وأضاف "في هذا الصدد، يمكننا، على وجه الخصوص، أن نثق في القوات البحرية التركية".

المصدر: تاس