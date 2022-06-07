الكرملين يعلق على مشكلة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حتى الآن أي مواقف واضحة بشأن خطة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

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وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا توجد حتى الآن أي أشكال واضحة. يوجد هناك بيان للرئيس بوتين الذي قال إنه يجب في هذه الحالة على أوكرانيا أن ترفع الألغام في المداخل إلى موانئها، مما سيسمح للسفن، بعد تأكد عسكريينا من عدم نقلها للأسلحة إلى أوكرانيا، بدخول الموانئ وتحميل الحبوب ثم، إذا لزم الأمر، وحتى بمساعدتنا، التوجه نحو المياه الدولية".

وتطرق بيسكوف لتصريح للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مفاده أن روسيا لن تستخدم الممرات المحررة من الألغام، لإجراء أي أعمال هجومية.

وأضاف: "هناك تصريحات تدل على عدم ثقة من جانب الممثلين الأوكرانيين، لقد سمعنا مثل هذه البيانات".

وأعلنت الأمم المتحدة أكثر من مرة عن خطر اندلاع أزمة غذائية في العالم بسبب نقص الحبوب. واتهم الغرب روسيا بأنها تعرقل إمدادات الحبوب الأوكراني إلى الأسواق العالمية. من جانبها رفضت موسكو هذه الاتهامات بشكل كامل. ومع ذلك تضع سلطات كييف بنفسها العديد من العقبات أمام تصدير حبوبها، فإضافة إلى إحراق المخازن بالحبوب في ميناء ماريوبول قامت القوات الأوكرانية بزراعة الألغام في مياه البحر الأسود، الأمر الذي يعرقل نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بحرا.

المصدر: نوفوستي