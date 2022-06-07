تركيا تتحدث عن دورها في مسألة نقل الحبوب من أوكرانيا

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إن تركيا تنفذ في المرحلة الجارية دور التنسيق فيما يخص مسألة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

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وأعلن أن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة تواصل بحث تفاصيل سبل نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى الأسواق الدولية.

وأوضح: "نحاول إكمال هذه العملية بأسرع ما يمكن. نجري مفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، كما نجري مفاوضات مع الأمم المتحدة. وقد تم تحقيق تقدم كبير في هذه العملية.

وأضاف: "تتواصل حاليا الأعمال الهادفة إلى تحديد من سيقوم برفع الألغام (للموانئ الأوكرانية) ومن سيقوم بالنقل (للحبوب) ومن سيقوم بإنشاء الممر (الآمن) ومن الذي سيرافق (الناقلات). ونلعب في المرحلة الجارية دور التنسيق".

المصدر: تاس