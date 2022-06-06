لافروف يتحدث عن "خطوة واحدة" كفيلة بحل مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن متخصصين روس سيتوجهون إلى تركيا اليوم الاثنين، لإجراء محادثات بهدف إيجاد سبل لتصدير الحبوب من أوكرانيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو:

المتخصصون يغادرون إلى تركيا اليوم. وغدا يتجه وفدي إلى هناك أيضا. وآمل أن نتمكن من البحث التفصيلي للخيارات التي تحدث عنها الرئيس (الروسي) والتي تتوقف فقط على أولئك الذين.. يتوجب عليهم إلزام أوكرانيا بإزالة الألغام من موانئها، والذين عليهم أيضا إزالة العقبات أمام تسليم وتأمين وصيانة السفن التي ستنقل الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية إلى موانئ أوروبا، ومن هناك إلى موانئ البلدان النامية.

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ورفض لافروف محاولات حل مشكلة تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا من خلال قرار لمجلس الأمن الدولي، ووصف هذه المحاولات بـ"الألاعيب القديمة"، مضيفا أن "الجميع يعرفون جيدا أن ذلك (الحل) يتطلب شيئا واحدا فقط هو إعطاء أمر لـ(الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي بإزالة الألغام من الموانئ".

وحذرت الأمم المتحدة مرارا من تهديد أزمة الغذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بعرقلة توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، وهي اتهامت ترفضها موسكو بشكل قاطع.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وجود عدة خيارات لتصدير الحبوب الأوكرانية، بما فيها عبر ميناء أوديسا بعد نزع الألغام منه، أو عبر مينائي ماريوبول وبيردينسك الخاضعين للسيطرة الروسية، أو حتى عبر نهر الدانوب أو أراضي بيلاروس.

المصدر: وكالات