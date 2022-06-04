 
مباشر

تركيا ترجح قرب بدء تسيير شحنات الحبوب الأوكرانية بحرا

أخبار العالم

تركيا ترجح قرب بدء تسيير شحنات الحبوب الأوكرانية بحرا
Globallookpress Xin Hua
المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن،
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t61a

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأسود قد تبدأ في المستقبل المنظور.

وقال قالن: "يأمل الجانب التركي بأن تمهد زيارة لافروف الطريق للتوقيع على بروتوكول ومذكرة بهذا الصدد... حيث سيتم اتخاذ القرار حول ذلك، وستبدأ الشحنات في أقرب وقت ممكن. أستطيع أن أقول إنه إذا توصلنا، على سبيل المثال، إلى اتفاق غدا، سيبدأ النقل البحري بعد ثلاثة إلى خمسة أسابيع على الأقل. نحتاج أولا إلى تطهير المياه من الألغام البحرية ولذلك، نقول لزملائنا: يجب أن نبدأ في أقرب وقت ممكن".

إقرأ المزيد
رئيس الاتحاد الإفريقي بعد لقاء بوتين: نخرج من هنا مطمئنين
رئيس الاتحاد الإفريقي بعد لقاء بوتين: نخرج من هنا مطمئنين

ووصف نقل الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر بأنه الخيار الأجدى لمساهمة أنقرة في القضاء على أزمة الغذاء.

وأشار إلى إن المفاوضات بشأن إنشاء ما مركز للحبوب في إسطنبول لنقل الحبوب الأوكرانية، متواصلة بطريقة إيجابية.

وأكد أن "الجانب الروسي لم يبد أي رد فعل سلبي على هذه المبادرات كما يعتبر الجانب الأوكراني الاقتراح في مصلحته".

ووفقا له، فمن المتوقع اتخاذ خطوات ملموسة بشأن هذه القضية في الأيام المقبلة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا