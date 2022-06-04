تركيا ترجح قرب بدء تسيير شحنات الحبوب الأوكرانية بحرا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأسود قد تبدأ في المستقبل المنظور.

وقال قالن: "يأمل الجانب التركي بأن تمهد زيارة لافروف الطريق للتوقيع على بروتوكول ومذكرة بهذا الصدد... حيث سيتم اتخاذ القرار حول ذلك، وستبدأ الشحنات في أقرب وقت ممكن. أستطيع أن أقول إنه إذا توصلنا، على سبيل المثال، إلى اتفاق غدا، سيبدأ النقل البحري بعد ثلاثة إلى خمسة أسابيع على الأقل. نحتاج أولا إلى تطهير المياه من الألغام البحرية ولذلك، نقول لزملائنا: يجب أن نبدأ في أقرب وقت ممكن".

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ووصف نقل الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر بأنه الخيار الأجدى لمساهمة أنقرة في القضاء على أزمة الغذاء.

وأشار إلى إن المفاوضات بشأن إنشاء ما مركز للحبوب في إسطنبول لنقل الحبوب الأوكرانية، متواصلة بطريقة إيجابية.

وأكد أن "الجانب الروسي لم يبد أي رد فعل سلبي على هذه المبادرات كما يعتبر الجانب الأوكراني الاقتراح في مصلحته".

ووفقا له، فمن المتوقع اتخاذ خطوات ملموسة بشأن هذه القضية في الأيام المقبلة.

المصدر: تاس