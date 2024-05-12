مصادر عسكرية ترجح ظهور أولى مقاتلات F-16 في أوكرانيا خلال أسابيع

رجحت صحيفة "ستاندرد" البريطانية نقلا عن مصدر عسكري ظهور أولى مقاتلات F-16 في أوكرانيا في غضون أسابيع.

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وقالت الصحيفة: "أولى مقاتلات F-16 التي سيتم تسليمها من الغرب ستصل إلى أوكرانيا في غضون أسابيع قليلة".

وأضافت الصحيفة أنه يجب تسليم المقاتلات الأولى إلى أوكرانيا بحلول يونيو أو يوليو ولم يحدد المصدر الدول التي ستزود كييف بالطائرات خلال هذا الإطار الزمني.

وفي وقت سابق صرح عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو بأن أولى مقاتلات F-16 يمكن أن تظهر في أوكرانيا مطلع شهر يوليو.

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا من أن الجيش الروسي "سيحرق "إف-16" في أوكرانيا وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها"، وأنها ستلقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "بريدلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي