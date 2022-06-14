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وكالة الفضاء الأوروبية تستأنف المحادثات مع "روس كوسموس"

الفضاء

وكالة الفضاء الأوروبية تستأنف المحادثات مع
RT
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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها عادت للمحادثات مع مؤسسة "روس كوسموس" بشأن مهمة ExoMars.

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"روس كوسموس": أوروبا ستعاني أكثر من العقوبات المفروضة على وكالة الفضاء الروسية


ويشير ممثل المكتب الإعلامي لوكالة الفضاء الأوروبية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الوكالة ومؤسسة "روس كوسموس" عادتا إلى مناقشة مهمة ExoMars ، وقد تنشر معلومات جديدة يوم 15 يونيو الجاري.

ويقول، "لقد ناقشنا مع "روس كوسموس" المسائل المتعلقة بمهمة ExoMars، وسوف تعلن معلومات جديدة يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري".

ويذكر أن مجلس رئاسة وكالة الفضاء الأوروبية، كان قد أعلن في وقت سابق، بأنه يستحيل التعاون مع "روس كوسموس" بشأن مهمة ExoMars، بسبب الأحداث في أوكرانيا، وإن الوكالة ستلتزم بكافة العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: نوفوستي

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