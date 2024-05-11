حول قابلية بايدن للتنبؤ بالنسبة لروسيا أكثر من ترامب، كتب نائب رئيس الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية أوليغ كاربوفيتش، في "كومسومولسكايا برافدا":

كثيرا ما نسمع توقعات متفائلة في المناقشات السياسية، مثل: إن ضمان نجاح روسيا على المدى الطويل في العملية العسكرية الخاصة هو انتصار القوى الأكثر واقعية، في الانتخابات الأمريكية.

وبطبيعة الحال، فإن خطاب ترامب تجاه روسيا يثير تقليديًا مشاعر تبعث على الراحة أكثر من الكليشيهات المعادية للروس التي يستخدمها الرئيس الحالي.

ولكن هل ترامب شخصية مستقلة قادرة حقًا على كبح جماح قوى "الدولة العميقة"؟

في عهده، بدأت واشنطن، التي كانت حذرة في السابق، تزود كييف بالأسلحة الفتاكة، والتي من المحتمل أن الكثير منها كان يستخدم لمهاجمة نوفوروسيا والمدن الروسية. ترامب هو من فرض أشد العقوبات على بلادنا، والتي أصبحت الأساس لهجمات العقوبات القوية في عهد بايدن. ومرة أخرى، قضي على نظام الحد من التسلح بتحريض منه، وتطول القائمة..

ولم يعد اتخاذ الخطوات المناسبة، طوعًا أو تحت الضغط مُهمّا. والحقيقة هي أن دور الفرد في التاريخ الأميركي مبالغ فيه تمامًا. فمؤسسة الحزب وجماعات الضغط ومجموعات المصالح، غالبًا ما يكون لها تأثير أكثر جدية من السياسيين الأفراد، حتى أولئك الذين يشغلون منصب الرئيس.

ماذا عن بايدن؟ إن بايدن- ليس كشخصية سياسية فردية، إنما كصورة جماعية معينة- هو خصم أكثر خطورة، لكنه مع ذلك أكثر قابلية للتنبؤ. وعلى أساس هذه القدرة على التنبؤ بالتحديد، نقوم ببناء نهج من شأنه أن يساعد بشكل أكبر في نجاح العملية العسكرية الخاصة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب