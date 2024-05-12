أدرج موقع الفضائح الأوكراني "حافظ السلام" ممثلة إسرائيل إيدن غولان والمشاركة في مسابقة "يوروفيجن 2024" على قائمته، بزعم "الانتهاك العمد" لحدود أوكرانيا و"فعاليات مناهضة لأوكرانيا".

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وظهرت بطاقة تحمل صورة وتاريخ ميلاد غولان وشملت قائمة الاتهامات لها المشارك في "أنشطة تجارية غير قانونية"، بحسب بطاقة الاتهام وأنها في عام 2016، قدمت غولان عرضا في "الموجة الجديدة" المخصص للأطفال في شبه جزيرة القرم.

يشار إلى أن المغنية غولان ولدت في تل أبيب. وعندما كانت طفلة، انتقلت إلى العاصمة الروسية موسكو مع عائلتها بعد أن عُرض على والدها وظيفة عمل. ومكثت المغنية المستقبلية في روسيا لمدة 13 عاما.

وفي عام 2018، شاركت غولان في موسم النسخة الخامسة من برنامج The Voice للأطفال حيث انضمت إلى إحدى الفرق ووصلت إلى النهائيات. وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عادت الفتاة وعائلتها إلى إسرائيل.

يشار إلى غولان قوبلت خلال أول عرض لها في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بهتاف "فلسطين حرة"، بعد دعوة جمهور ومتابعي المسابقة إلى منع إسرائيل من المشاركة.

المصدر: نوفوستي