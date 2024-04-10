"يوروفيجن" تدين المضايقات التي تتعرض لها المشاركة الإسرائيلية في المسابقة

أعلن القائمون على مسابقة "يوروفيجن" عن إدانتهم للمضايقات عبر الإنترنت التي تتعرض لها عيدن غولان، المشاركة الإسرائيلية في المسابقة .

وجاء في بيان نشر على موقع المسابقة:" يدين اتحاد البث الأوروبي (EBU)، الذي ينظم مسابقة يوروفيجن 24، المضايقات التي تتعرض لها المشاركة الإسرائيلية في المسابقة، عيدن غولان".

وأضاف البيان:" يدرك اتحاد البث الأوروبي عمق المشاعر وقوة الرأي الذي تولده مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام، والتي تجري على خلفية حرب رهيبة في الشرق الأوسط. ونحن ندرك أن الناس سوف يرغبون في المشاركة في النقاش والتعبير عن آرائهم حول هذه القضية، لقد تأثرنا جميعا بالصور والقصص والألم الذي لا يمكن إنكاره الذي يعاني منه الناس في إسرائيل وغزة.. ومع ذلك، بينما ندعم بقوة حرية التعبير والحق في التعبير في مجتمع ديمقراطي، نحن نعارض بشدة أي شكل من أشكال الإساءة عبر الإنترنت أو خطاب الكراهية أو المضايقة الموجه ضد فنانينا أو أي شخص مرتبط بالمسابقة. هذا أمر غير مقبول وغير عادل تماما، نظرا لأن الفنانين ليس لهم علاقة بهذا القرار".

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وأكد منظمو "يوروفيجن" قرارهم بإشراك شركة البث الإسرائيلية "Kan" في المسابقة لهذا العام، فيما تم استبعاد روسيا منها، وأشاروا إلى أنه يوجد اختلاف في هذه المواقف.

وفي وقت سابق من مارس الماضي أكد منظمو "يوروفيجن 2024" أنه سيتم السماح لإسرائيل بالمشاركة في المسابقة، على الرغم من دعوات عدة دول لمنعها من المشاركة على خلفية أحداث غزة، ومن المقرر أن تمثل إسرائيل في المسابقة المغنية عيدن غولان البلاغة من العمر 20 عاما، لتشارك في حفل نصف النهائي للمسابقة الذي سيقام في 9 مايو في مالمو بالسويد، إلى جانب 15 متسابقا آخر، وذكرت "Kan" أنه تم قبول مشاركة إسرائيل بعد تعديل الأغنية التي كانت ستشارك فيها في الأصل، والتي نظر إليها على أنها تحوي عناصر لها دلائل سياسية.

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد استبعدت من مسابقة "يوروفيجن" عام 2022، وقبلها بعام تم استبعاد بيلاروس.

المصدر: نوفوستي