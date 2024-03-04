ردود فعل غاضبة تدفع إسرائيل إلى تغيير كلمات الأغنية المنافسة في "يوروفيجن"

اختارت لجنة هيئة البث العام الإسرائيلي (كان) لمسابقة "يوروفيجن" تقديم أغنية "إعصار" (Hurricane) للمسابقة.

والأغنية مستوحاة من لحن أغنية "مطر أكتوبر" (October Rain) التي كتبها كيرين بيلز وآفي أوهيون وستاف بيجار.

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واجتمعت لجنة اختيار الأغنية الإسرائيلية لمسابقة "يوروفيجن 2024" واختارت تقديم أغنية "إعصار" إلى اتحاد البث الأوروبي (اتحاد يضم 57 مؤسسة بث في 56 بلدا، و43 إذاعة في أكثر من 25 بلدا أخرى). وتعتقد اللجنة أنه سيتم الموافقة على الأغنية وستتنافس بشكل طبيعي في الدور النصف النهائي الثاني الذي سيقام يوم 9 مايو في مالمو بالسويد.

وقد أثيرت ردود فعل عنيفة بعد أن تم الكشف عن أن أغنية "مطر أكتوبر" لممثلة إسرائيل في المسابقة عيدن غولان (20 عاما)، تحتوي على كلمات تصف الوضع السياسي الحالي بين إسرائيل و"حماس"، وهو ما يخالف قواعد مسابقة الأغنية الأوروبية بشأن الحياد، وأنها "حدث موسيقي غير سياسي".

وفي الواقع، أعلنت إسرائيل في السابق أنها لن تشارك في "يوروفيجن" في حال فرض المنظمون رقابة على الأغنية المختارة (مطر أكتوبر) لتمثيل البلاد خلال المسابقة، حيث قالت هيئة البث العام الإسرائيلي (كان) إنها سترفض طلبات تغيير كلمات الأغنية أو تغيير الأغنية.

وبعد ضغوط متزايدة، قالت الهيئة، يوم الأحد 3 مارس، إنها تواصلت مع مؤلفي الأغاني "لإعادة ضبط النصوص، مع الحرية الفنية الكاملة" قبل إرسالها إلى اتحاد البث الأوروبي للموافقة عليها.

وأغنية "إعصار" مستوحاة من لحن "مطر أكتوبر". وفي الأصل، كانت كلمات الأغنية تلمح إلى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، لكن اتحاد البث الأوروبي رفض الأغنية بسبب الطبيعة السياسية للكلمات.

وتشير الكلمات الجديدة المعدلة إلى امرأة شابة تخرج من أزمة شخصية.

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وكانت مسابقة "يوروفيجن" لعام 2024 قد واجهت بالفعل انتقادات لأنها ضمت إسرائيل، بعد أن وقع أكثر من 2000 فنان من أيسلندا وفنلندا والدنمارك والنرويج والدولة المضيفة السويد على رسائل مفتوحة تطالب بتعليق مشاركة إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن" بعد "الهجمات الانتقامية" في غزة.

وبحسب ما ذكره موقع Eurovisionfun، فإنه تم الكشف عن قبول إسرائيل تعديل كلمات أغنية "مطر أكتوبر"، من قبل الصحفي الترفيهي في صحيفة Israel Hayom، عيران سويسا، ويأتي ذلك بعد أن أكدت هيئة البث العام الإسرائيلي (كان) صباح الأحد أنها تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام.

وتواصلت هيئة البث العام الإسرائيلي مع مؤلفي الأغنيتين المختارتين في البداية، "مطر أكتوبر" (October Rain) التي تم اختيارها في المركز الأول وأغنية "أرقص إلى الأبد" (Dance Forever) التي جاءت في المركز الثاني، والتي تم رفضهما من المسابقة، وطلبت تعديل الكلمات، مع الحفاظ على الحرية الفنية الكاملة.

وتم بالفعل إجراء التعديلات بناء على طلب الهيئة واختيرت أغنية "إعصار" المعاد صياغتها مستندة إلى لحن أغنية "مطر أكتوبر".

وحدث هذا بعد إلحاح من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، على شاشة التلفزيون، للتأكيد على أهمية وجود إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن" لهذا العام.

وتقول هيئة البث العام الإسرائيلي إنه سيتم الكشف عن الأغنية الجديدة مباشرة على شاشة التلفزيون يوم الأحد المقبل، 10 مارس، على الرغم من أنها تشير إلى أن التقديم الجديد لم يحصل بعد على موافقة رسمية من اتحاد الإذاعة الأوروبي.

المصدر: RT